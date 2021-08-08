Корниенко: «После поражения от «Александрии» будем еще злее»
Директор «Александрии» рассказал, когда клуб сможет провести первую игру на домашнем стадионе
Матч с «Ингульцом» «горожане» проведут на родной «Нике»
Фото: alsport.com.ua
Директор «Александрии» Дмитрий Китаев предоставил информацию, когда александрийцы смогут принимать игры на домашней арене:
Пока что из-за смены газона на стадионе в Александрии «горожане» вынуждены играть в гостях. Однако это запланированный процесс, ситуация – под контролем: 11 сентября ждем болельщиков в «Александрии» на дерби с «Ингульцом».
Напомним, что после победы над «Шахтером» (2:1) «Алексадрия» идет на пятом месте в турнирной таблице УПЛ.
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