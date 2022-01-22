Директор «Александрии»: «Сейчас в УПЛ можно проиграть последней команде и выиграть у лидера»

Дмитрий Китаев / Фото - Футбол 24

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев раскрыл в эфире Футбол NEWS задачи команды на вторую часть сезона.

Главное, чтобы мы показали хорошую игру, и весь чемпионат прошел под эгидой того, что команда развивается и начала показывать хороший футбол. Мы должны идти к мечте, чтобы стабильно играть на высоком уровне.

Мне кажется, что попадание в зону еврокубков по результатам чемпионата будет главнее, чем на фарте кого-то обыграть в Кубке Украины. Но, конечно, если мы так сделаем, то это тоже будет хороший результат.