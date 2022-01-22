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Директор «Александрии»: «Сейчас в УПЛ можно проиграть последней команде и выиграть у лидера»
Китаев рассказал о задачах «горожан» на вторую часть сезона
Дмитрий Китаев / Фото - Футбол 24
Директор «Александрии» Дмитрий Китаев раскрыл в эфире Футбол NEWS задачи команды на вторую часть сезона.
Сейчас такой чемпионат, в котором с любой командой можно поспорить за результат в любом матче. Можно проиграть команде с последнего места и выиграть у лидера. Все возможно.
Главное, чтобы мы показали хорошую игру, и весь чемпионат прошел под эгидой того, что команда развивается и начала показывать хороший футбол. Мы должны идти к мечте, чтобы стабильно играть на высоком уровне.
Мне кажется, что попадание в зону еврокубков по результатам чемпионата будет главнее, чем на фарте кого-то обыграть в Кубке Украины. Но, конечно, если мы так сделаем, то это тоже будет хороший результат.
Ранее Китаев отметил, что «Александрия» ничего не нарушила в ситуации с Владиславом Калитвинцевым.
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