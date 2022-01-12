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Директор «Александрии»: «Ситуацию с Калитвинцевым должна решить «Десна»

Ранее в черниговском клубе заявили, что хавбек перебрался к «горожанам» нелегально
Футбол Украинская Премьер-лига
14:22
Директор «Александрии»: «Ситуацию с Калитвинцевым должна решить «Десна»
Дмитрий Китаев / Фото - Footboom

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал то, что в «Десне» полузащитника Владислава Калитвинцева все еще считают своим игроком.

Детали по этому контракту будут растолкованы немного позже. Сейчас все нюансы будут согласованы, и «Десна» уже потом сделает заявление. Я думаю, тут осталось каких-то пару недель. Здесь не о чем разговаривать, это чисто юридические моменты, которые должна решить «Десна».

Будем ли мы бороться за Калитвинцева в судах? Необходимо, чтобы «Десна» сама решала с футболистом. Мы не имеем к этому отношения. Это не наша компетенция. У «Десны» с футболистом есть какие-то взаимоотношения, и им необходимо их решить.

Я знаю эту ситуацию полностью, конечно. Вы же понимаете, что мы не можем не знать. Но эта ситуация такая, что это все-таки юридические моменты, контрактные моменты. Я не могу рассказывать конфиденциальную информацию. Нужно, чтобы клуб «Десна» разобрался с игроком – вот и все.

Ранее сам футболист заявил, что дело, скорее всего, дойдет до суда.

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Теги

Владислав Калитвинцев Десна

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