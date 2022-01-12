Директор «Александрии»: «Ситуацию с Калитвинцевым должна решить «Десна»

Дмитрий Китаев / Фото - Footboom

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал то, что в «Десне» полузащитника Владислава Калитвинцева все еще считают своим игроком.

Будем ли мы бороться за Калитвинцева в судах? Необходимо, чтобы «Десна» сама решала с футболистом. Мы не имеем к этому отношения. Это не наша компетенция. У «Десны» с футболистом есть какие-то взаимоотношения, и им необходимо их решить.

Я знаю эту ситуацию полностью, конечно. Вы же понимаете, что мы не можем не знать. Но эта ситуация такая, что это все-таки юридические моменты, контрактные моменты. Я не могу рассказывать конфиденциальную информацию. Нужно, чтобы клуб «Десна» разобрался с игроком – вот и все.