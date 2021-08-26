«Бавария» забила 12 мячей в матче Кубка Германии и почти повторила клубный рекорд
Директор «Баварии»: «Надеемся, что нам не придется играть в Киеве в середине зимы»
Мюнхенцы сыграют с «Динамо» в ЛЧ
22:41
Фото: Bild
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал Bayern & Germany результаты жеребьевки ЛЧ, где в одну группу с немцами попало «Динамо».
«Надеемся, что нам не придется играть в Киеве в середине зимы! Если говорить серьезно, мы хотим преодолеть эту группу, в идеале — с первого места.
«Барселона» — другая без Месси, но это все еще хорошая команда. «Бенфика» — клуб традиций, у нее всегда хорошие футболисты. Нам предстоит выполнить интересную задачу».