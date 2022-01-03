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Директор «Десны»: «Разговоры о трансферном бане были»

Клуб пока не получал уведомление
Футбол Украинская Премьер-лига
17:57
Директор «Десны»: «Разговоры о трансферном бане были»
Фото: ФК Десна

Спортивный директор «Десны» Вадим Мельник прокомментировал информацию, что клуб может получить трансферный бан.

«В нашей жизни все возможно. Официально никаких уведомлений мы пока не получали, хотя разговоры такие были. Так что сейчас все в стадии «ни да, ни нет».

Трансферное окно уже в любом случае скоро будет открыто, так что в ближайшее время будет видно, что и как».


Сообщалось, что клуб не выплатил всю зарплату экс-игроку Константину Диме, который провел в прошлом сезоне одну минуту в УПЛ.

«Десну» уже покинули три лидера.

Андрей Усмонов
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