Директор «Динамо»: «Не слышал об интересе к Дуланто»

Фото: ФК Динамо

Генеральный директор «Динамо» Резо Чохонолидзе не подтвердил интерес команды к защитнику «Шерифа» Густаво Дуланто.

В данное время многие могут писать о том, что якобы нам нравятся бразильские защитники, итальянские или украинские. Мы с командой сейчас находимся в Анталии. Может быть, кто-то в Киеве того или другого игрока предлагает – не знаю. Но еще раз повторюсь: я не слышал об этом игроке. А что касается «Шерифа», то к тираспольскому клубу отношусь с уважением. В прошлом году он сделал сенсационный результат».