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Директор «Динамо»: «Не слышал об интересе к Дуланто»
Защитник интересен киевскому клубу
Фото: ФК Динамо
Генеральный директор «Динамо» Резо Чохонолидзе не подтвердил интерес команды к защитнику «Шерифа» Густаво Дуланто.
«Я об этом первый раз слышу, лучше у Мирчи Луческу спросить. Честно говоря, лично я не владею такой информацией. У «Динамо» сейчас достаточно защитников.
В данное время многие могут писать о том, что якобы нам нравятся бразильские защитники, итальянские или украинские. Мы с командой сейчас находимся в Анталии. Может быть, кто-то в Киеве того или другого игрока предлагает – не знаю. Но еще раз повторюсь: я не слышал об этом игроке. А что касается «Шерифа», то к тираспольскому клубу отношусь с уважением. В прошлом году он сделал сенсационный результат».
Сообщалось, что киевляне готовы заплатить более 1 миллиона евро.
Дуланто является капитаном команды.
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