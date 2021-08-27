Директор «Динамо»: «По Жерсону ведем переговоры. Новых игроков, скорее всего, не будет»

Чохонелидзе отметил, что в команде хороший состав

Фото: dynamo.kiev.ua

Генеральный директор «Динамо» Резо Чохонолидзе сообщил, что усиление команды до конца августа ждать не стоит и подтвердил, что уйти может полузащитник Жерсон Родригеш.

Стоит ли ожидать усиление до конца трансферного окна?

«Скорее всего, нет. В межсезонье команда готовилась в составе 25-30 игроков, у нас есть достаточное количество футболистов, чтобы иметь возможность проводить ротацию. А чтобы новый игрок мог усилить «Динамо» уже сейчас, он должен быть на 2-3 головы выше тех, кто есть. Мы довольны тем подбором футболистов, который есть в распоряжении Луческу, довольны прогрессом молодых игроков, и надеемся, что они продолжат в том же духе».

А есть ли окончательное решение по футболистам, которые покинут клуб? В частности, на командной фотосессии отсутствовали Сидклей и Жерсон.

«Чтобы предоставить игровую практику некоторым футболистам, которые ее получают нечасто, мы готовы рассматривать варианты с арендой. Могу сказать, что Сидклей отправится в ПАОК. По Жерсону также ведутся переговоры. Мы будем рады, если своей игрой наши футболисты будут привлекать внимание других команд. Ушедший из «Динамо» несколько лет назад Роман Яремчук — прекрасный пример того, что какой результат приносят постоянная работа над собой и желание становиться лучше и лучше. Теперь Рома имеет шанс сыграть против нашего клуба уже в составе своей новой команды — «Бенфики».

Сообщалось, что Жерсон может перейти в «Салернитану».