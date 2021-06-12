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Директор федерации футбола Дании: «Футболисты смогли поговорить с Эриксеном, мы играем ради него»

У хавбека сборной случился сердечный приступ во время матча с Финляндией
Футбол Евро-2020
22:50
Директор федерации футбола Дании: «Футболисты смогли поговорить с Эриксеном, мы играем ради него»
Фото: Getty Images

Директор Федерации футбола Дании Петер Меллер высказался о состоянии хавбека сборной Кристиана Эриксена после сердечного приступа. Его слова приводит ВВС.

«Мы в контакте с Эриксеном. Игроки смогли поговорить с ним. Это хорошая новость.

Он хорошо справляется с этой ситуацией. Футболисты играют ради Эриксена».

Напомним, Эриксен потерял сознание в конце 1-го тайма матча с Финляндией (0:1), его экстренно доставили в больницу с кислородной маской, там Эриксен пришел в сознание. Врачи идентифицировали это как сердечный приступ.

Петр Приходько
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Теги

Кристиан Эриксен сборная Дании (футбол)

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