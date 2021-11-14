«Колос» близок к назначению авторитетного украинского тренера
Директор «Колоса»: «Рассматриваем всех безработных тренеров»
Лисицкий раскрыл ситуацию с назначением нового наставника команды
Виталий Лисицкий / Фото - ФК Кривбасс
Спортивный директор «Колоса» Виталий Лисицкий рассказал в эфире Футбол NEWS о процессе выбора нового главного тренера команды.
Дмитрий Михайленко? Пока все на уровне слухов. Я говорю, что Ярослав Вишняк пока будет руководить клубом.
Как долго – покажет время. Мы рассматриваем всех безработных тренеров в качестве претендентов, но пока команду готовит к игре Вишняк – этим все сказано.
Ранее сообщалось, что «Колос» может возглавить Роман Григорчук.
Комментарии 0