Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
Директор «Манчестер Юнайтед» выразил поддержку Сульшеру: «Уверены в том, что мы на правильном пути»
Вудворд оценил состояние и силу команды
16:34
Фото: Sky Sports
Директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд оценил состояние и силу команды в нынешнем сезоне.
«За лето мы значительно усилили команду, добавив в нее Криштиану Роналду, Рафаэля Варана, Джейдона Санчо и Тома Хитона. Эти подписания продемонстрировали нашу постоянную способность привлекать на «Олд Траффорд» одних из лучших футболистов мира и нашу твердую приверженность тому, чтобы помочь Уле добиться успеха на поле.
Мы четко сформулировали нашу стратегию по созданию команды из первоклассных новобранцев и местных талантов, сочетающей в себе баланс молодости и опыта, с целью завоевывать трофеи и играть в атакующий футбол по образцу «Манчестер Юнайтед», поэтому мы продолжаем укреплять нашу скаутскую службу и увеличивать инвестиции в клубную академию, чтобы обеспечить устойчивый успех. Хотя формирование команды - это постоянный процесс, мы более чем когда-либо уверены в том, что мы на правильном пути».
Накануне, МЮ проиграл клубу «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.
Сообщалось, что тренера команды Уле-Гунара Сульшера могут уволить.
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