Директор «Манчестер Юнайтед» выразил поддержку Сульшеру: «Уверены в том, что мы на правильном пути»

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Директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд оценил состояние и силу команды в нынешнем сезоне.

Мы четко сформулировали нашу стратегию по созданию команды из первоклассных новобранцев и местных талантов, сочетающей в себе баланс молодости и опыта, с целью завоевывать трофеи и играть в атакующий футбол по образцу «Манчестер Юнайтед», поэтому мы продолжаем укреплять нашу скаутскую службу и увеличивать инвестиции в клубную академию, чтобы обеспечить устойчивый успех. Хотя формирование команды - это постоянный процесс, мы более чем когда-либо уверены в том, что мы на правильном пути».