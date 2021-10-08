Директор «Ньюкасла»: «Мы хотим заполучить лучший состав в рамках финансового fair play»
Новый директор «Ньюкасла» Аманда Стэйвли рассказала Sky Sports, какие цели ставит перед собой новое руководство.
«Ньюкасл» заслуживает быть на вершине АПЛ. Мы хотим туда попасть. Потребуется время, но мы доберемся до самого верха.
Мы гордимся тем, что стали частью Премьер-лиги. Тут очень серьезная конкуренция, это нам нравится. В АПЛ лучший футбол в мире, а «Ньюкасл» – лучшая команда в мире.
Мы хотим завоевывать трофеи. Первое место в АПЛ, успехи в Европе – вот чего мы хотим. Но это значит, что нам понадобится проявить терпение, что нужны вложения.
У нас отличный состав. Мы заинтересованы в том, чтобы дополнительно его укрепить, но для этого надо работать в рамках финансового fair play. Но не сомневайтесь, мы хотим инвестировать во все уровни клуба. Мы хотим заполучить лучший состав.
Я пообщалась с тренером, мы представились. Мы собираемся побеседовать с ним в ближайшие дни. Мы его поддерживаем. Сейчас мы не станем говорить о будущем тренера, о возможных покупках. Мы собираемся оценить все, что касается спортивной деятельности, оценить коммерческую сторону, а уже потом принимать решения».
«Ньюкасл» купил саудовский инвестиционный фонд, за которым стоит принц Саудовской Аравии.
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