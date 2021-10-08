Директор «Ньюкасла»: «Мы хотим заполучить лучший состав в рамках финансового fair play»

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Новый директор «Ньюкасла» Аманда Стэйвли рассказала Sky Sports, какие цели ставит перед собой новое руководство.

Мы гордимся тем, что стали частью Премьер-лиги. Тут очень серьезная конкуренция, это нам нравится. В АПЛ лучший футбол в мире, а «Ньюкасл» – лучшая команда в мире.

Мы хотим завоевывать трофеи. Первое место в АПЛ, успехи в Европе – вот чего мы хотим. Но это значит, что нам понадобится проявить терпение, что нужны вложения.

У нас отличный состав. Мы заинтересованы в том, чтобы дополнительно его укрепить, но для этого надо работать в рамках финансового fair play. Но не сомневайтесь, мы хотим инвестировать во все уровни клуба. Мы хотим заполучить лучший состав.

Я пообщалась с тренером, мы представились. Мы собираемся побеседовать с ним в ближайшие дни. Мы его поддерживаем. Сейчас мы не станем говорить о будущем тренера, о возможных покупках. Мы собираемся оценить все, что касается спортивной деятельности, оценить коммерческую сторону, а уже потом принимать решения».