Дикий – о переносе Суперкубка: «Это наименьшее, что мы можем сделать»
Директор Премьер-лиги: «Решили оттянуть старт второй части чемпионата к марту»
Причина – неудобные погодные условия
Евгений Дикий / фото - FootBoom
И.о. директора УПЛ Евгений Дикий рассказал, когда возобновится чемпионат Украины после зимней паузы.
«В прошлом году мы возобновили чемпионат в середине февраля, и погодные условия были крайне неблагоприятными для проведения матчей. Были определенные возможности переноса старта чемпионата, но мы приняли решение стартовать. Были морозы, местами до 15 градусов. Поэтому, учитывая опыт прошлого сезона, в этом году мы пошли навстречу клубам, которые просили не стартовать так рано зимой, а оттянуть старт к марту. Потому что у них есть проблемы с подготовкой стадионов и болельщиками, которые, будем реалистами, не захотят прийти на стадион и полтора часа смотреть матч при такой погоде. Это будет неприятно.
Хочу поблагодарить клубы, представлявшие нашу страну в еврокубках. Они также прислушались к просьбе других команд, нашли консенсус и утвердили календарь со стартом весенней части в конце февраля».
Напомним, экс-игрок «Шахтера» покинул бразильский клуб.
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