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Директор ПСЖ: «Мы не тратим больше, чем другие клубы»
Леонардо не стал высказываться о Ла Лиге
9 октября 22:43
Фото: AFP
Директор ПСЖ Леонардо сообщил RMC Sport, что клуб не нарушает финансовый fair play и тратит на трансферы и зарплаты не больше других клубов.
«Мне нравится работать в ПСЖ. Многие говорят о суммах, потраченных ПСЖ, но я хочу уточнить, что мы не тратим больше денег, чем другие клубы – к тому же у них большие долги».
Что скажете об атаках главы Ла Лиги Хавьера Тебаса?
«Мы отчитываемся перед UEFA и Лигой 1, а не Ла Лигой».
Сообщалось, что ПСЖ зимой может вновь удивить мир.
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