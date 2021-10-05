Мбаппе: «Никогда не думал, что Месси перейдет в ПСЖ»
Директор ПСЖ – о Мбаппе: «Реалу пора прекращать. Такое неуважение к ПСЖ нельзя терпеть»
Леонардо отреагировал об открытом интересе мадридцев к их игроку
20:50
Фото: AFP
Директор ПСЖ Леонардо отреагировал в комментарии L’Equipe на слова президента «Реала» Флорентино Переса об интересе к их форварду Килиану Мбаппе.
«Реал»? «Это пора прекращать. Это является продолжением неуважения к клубу и Килиану. Такое неуважение нельзя терпеть.
Мбаппе – футболист ПСЖ. Клуб понимает, что эти отношения продолжаются».
Ранее Мбаппе заявлял, что просил о переходе в «Реал» летом.
У игрока завершается контракт в конце сезона.
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