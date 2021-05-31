В ПСЖ довольны Почеттино
Директор ПСЖ: «Рад, что Тухель и Сильва выиграли Лигу чемпионов»
Оба представляли парижан еще в прошлом сезоне
10:10
Фото: L'Equipe
Директор ПСЖ Леонардо поздравил бывшего тренера Томаса Тухеля и защитника Тиаго Сильву с победой в Лиге чемпионов.
«В футболе действительно есть место для подобных совпадений. Это совершенно нормально, что подобное происходит. Я счастлив видеть то, как тренер, в свое время прошедший через структуру ПСЖ, побеждает в крупнейшем европейском соревновании.
Существуют определенные циклы в жизни клуба. То, что Тиаго Сильва также сумел достичь успеха — здорово, но наши истории с этими людьми уже разошлись».
Сильве не предложили новый контракт по завершению прошлого сезона.
Тухель был уволен из ПСЖ по ходу нынешнего сезона.
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