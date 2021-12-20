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Директор ПСЖ: «Травмы Рамоса стали для нас сюрпризом»
Защитник отыграл лишь три матча
17:10
Фото: AFP
Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал, что в клубе не ожидали, что восстановление защитника Серхио Рамоса займет длительное время.
«Мы не ожидали, что останемся без Рамоса на четыре-пять месяцев. Мы знали, что у него были травмы в прошлом сезоне, с которыми нам придется разбираться, но это правда, что кое-что стало сюрпризом.
Было некоторое напряжение, но мы делали все как можно лучше, но затем случился откат в восстановлении. Но теперь Рамос на верном пути. Очень важно, чтобы он был с нами во второй половине сезона».
Рамос отыграл лишь три матча в этом сезоне.
Летом он перебрался в ПСЖ свободным агентом.
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