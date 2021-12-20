Директор ПСЖ: «Травмы Рамоса стали для нас сюрпризом»

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Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал, что в клубе не ожидали, что восстановление защитника Серхио Рамоса займет длительное время.

Было некоторое напряжение, но мы делали все как можно лучше, но затем случился откат в восстановлении. Но теперь Рамос на верном пути. Очень важно, чтобы он был с нами во второй половине сезона».