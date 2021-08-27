«Реал» начал готовить презентацию для Мбаппе
Директор ПСЖ: «За два дня ничего не изменилось»
Парижане не приняли предложение «Реала»
21:19
Фото: AFP
Спортивный директор ПСЖ Леонардо сообщил Le Parisien, что клуб пока не получал предложение от «Реала» по Килиану Мбаппе.
«Все, что могу сказать, мы остаемся в той же ситуации что и ранее. За два дня ничего не изменилось».
Последнее предложение «Реала» по Мбаппе составляло 170+10 миллионов евро.
Сообщалось, что ПСЖ хочет 220 миллионов евро за игрока. У Мбаппе завершается контракт в конце сезона.
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