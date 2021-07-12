«Интер» отказал «Шахтеру» в трансфере игрока за 6 миллионов евро
Директор селекционного отдела «Шахтера»: «Сейчас у нас нет денег»
Боту прокомментировал возможность подписания Тобиаса
Жозе Боту / Фото: Twitter
Директор департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту высказался о возможности покупки клубом защитника «Интернасьонала» Винисиуса Тобиаса. Его слова приводит Mercado da bola.
«Нет никаких переговоров. Они были шесть месяцев назад. Теперь у нас нет денег. Нет переговоров даже о трансфере в 2022 году»
Напомним, скандальный игрок «Шахтера» отправился в аренду в «Ворсклу».
Комментарии 0