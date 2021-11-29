Вернидуб признался, что подумывает о работе в более серьезном клубе
Директор «Шерифа»: «Вернидуб чуть не убежал из команды. Летом тренировалось лишь 12 игроков»
Украинец впервые в истории вывел клуб в групповой этап ЛЧ
Фото: ФК Шериф
Директор «Шерифа» Важа Тархнишвили в интервью Youtube-каналу Nobel вспомнил, как главный тренер команды Юрий Вернидуб едва не ушел из команды сразу после прихода.
«Вернидуб, конечно, сомневался. Николаевич чуть не убежал отсюда, когда начал работать здесь. У нас еще никого не было, и он говорит: «Важа, где футболисты?». А там тренировалось 12 человек. Говорю: «Николаевич, работаем, все будет». Думаю, он уже собирал чемоданы. Мы сразу же обозначили задачу – Лига чемпионов. Максимум нужно попасть в группу».
Вернидуб впервые в истории вывел «Шериф» в групповой этап ЛЧ.
По итогам группы «Шериф» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, опередив «Шахтер».
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