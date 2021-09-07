Директор «Шерифа»: «Вернидуб сразу сказал, что приехал в Молдову, чтобы сыграть в ЛЧ»

Юрий Вернидуб / фото - FootBoom

Директор «Шерифа» Важа Тархнишвили раскрыл подробности приглашения Юрия Вернидуба на пост главного тренера команды:

Знал, что «Заря» с ним добилась отличных результатов. Мой друг, агент Сергей Бусуйок, первым произнес имя Вернидуба. Мол, можно организовать встречу, пообщаться. Я сразу ухватился за эту идею».

Когда состоялся разговор?

Говорю ему: «Николаевич, я дважды как футболист принимал участие в Лиге Европы. В 2017 году был там как руководитель. Ты с «Зарей» дважды в группе этого турнира выступал».

А потом пошутил: «Эта Лига Европы уже достала. Давай замахнемся на Лигу чемпионов».