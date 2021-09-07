Директор «Шерифа»: «Вернидуб сразу сказал, что приехал в Молдову, чтобы сыграть в ЛЧ»
Директор «Шерифа» Важа Тархнишвили раскрыл подробности приглашения Юрия Вернидуба на пост главного тренера команды:
«С Николаевичем я был заочно знаком очень давно. Даже недавно на сборах пересекались, когда он солигорский «Шахтер» тренировал – были рядом, смотрели его игры.
Знал, что «Заря» с ним добилась отличных результатов. Мой друг, агент Сергей Бусуйок, первым произнес имя Вернидуба. Мол, можно организовать встречу, пообщаться. Я сразу ухватился за эту идею».
Когда состоялся разговор?
«В декабре вместе сели, все обсудили. Наши идеи, наши мысли, наше виденье почти совпадают. Думаю, на 99 процентов. Кстати, вспоминаю наше знакомство.
Говорю ему: «Николаевич, я дважды как футболист принимал участие в Лиге Европы. В 2017 году был там как руководитель. Ты с «Зарей» дважды в группе этого турнира выступал».
А потом пошутил: «Эта Лига Европы уже достала. Давай замахнемся на Лигу чемпионов».
Вернидуб согласился?
«Сразу сказал, что приехал в Молдову, чтобы воплотить свою мечту и сыграть в Лиге чемпионов. Так и получилось».
Вернидуб стал вторым украинским тренером в истории, выведшим иностранную команду в главный турнир Старого Света. Первым был Сергей Ребров с «Ференцварошем».
На групповом этапе Лиги чемпионов «Шериф» встретится с миланским «Интером», мадридским «Реалом» и донецким «Шахтером».
История противостояний Вернидуба и будущих соперников по группе – «Шахтера».
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