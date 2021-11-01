Официально. «Тоттенхэм» остался без главного тренера
Директор «Тоттенхэма»: «Я знаю, как Нуну и его тренерский штаб хотели добиться успеха»
В «Шпорах» прокомментировали решение уволить Нуну Эшпириту Санту
12:59
Фабио Паратичи / фото - Sky Sports
Наставник «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту вместе со всем тренерским штабом уволен из клуба. Директор «Шпор» Фабио Паратичи в интервью пресс-службе клуба прокомментировал эту новость, поблагодарив специалиста за проделанную работу.
«Я знаю, как Нуну и его тренерский штаб хотели добиться успеха. И сожалею, что нам пришлось принять это решение. Нуну – настоящий джентльмен. Ему всегда будут рады здесь. Хочу поблагодарить его».
Напомним, приемником Нуну может стать Антонио Конте.
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