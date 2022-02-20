Директор УПЛ: «С некоторыми стадионами есть проблемы, но будем реагировать по ситуации»

Евгений Дикий / Фото - УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире Футбол NEWS оценил готовность к возобновлению чемпионата.

По нашей информации, все идет по плану. На этой неделе мы провели инспекцию стадионов, на которых должны начаться матчи. С некоторыми есть проблемы, но будем реагировать по ситуации. Матчи должны состояться в запланированное время.