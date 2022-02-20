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Директор УПЛ: «С некоторыми стадионами есть проблемы, но будем реагировать по ситуации»

Чемпионат Украины должен возобновиться 25 февраля
Футбол Украинская Премьер-лига
15:40
Директор УПЛ: «С некоторыми стадионами есть проблемы, но будем реагировать по ситуации»
Евгений Дикий / Фото - УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире Футбол NEWS оценил готовность к возобновлению чемпионата.

Мы мониторим текущую ситуацию. Сейчас клубы находятся на сборах и готовятся к возобновлению нашего чемпионата. Стартуем 25 февраля, как и запланировано, матчем между «Минаем» и «Зарей».

По нашей информации, все идет по плану. На этой неделе мы провели инспекцию стадионов, на которых должны начаться матчи. С некоторыми есть проблемы, но будем реагировать по ситуации. Матчи должны состояться в запланированное время.

Ранее Дикий отметил, что напряженная обстановка в стране не повлияет на возобновление УПЛ.

Сергей Стаднюк
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