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Директор УПЛ: «С некоторыми стадионами есть проблемы, но будем реагировать по ситуации»
Чемпионат Украины должен возобновиться 25 февраля
Евгений Дикий / Фото - УПЛ
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире Футбол NEWS оценил готовность к возобновлению чемпионата.
Мы мониторим текущую ситуацию. Сейчас клубы находятся на сборах и готовятся к возобновлению нашего чемпионата. Стартуем 25 февраля, как и запланировано, матчем между «Минаем» и «Зарей».
По нашей информации, все идет по плану. На этой неделе мы провели инспекцию стадионов, на которых должны начаться матчи. С некоторыми есть проблемы, но будем реагировать по ситуации. Матчи должны состояться в запланированное время.
Ранее Дикий отметил, что напряженная обстановка в стране не повлияет на возобновление УПЛ.
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