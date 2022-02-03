Усик и Гвоздик провели битву взглядов накануне матча
Директор USYK-17 Promotions: «Не думаю, что Усик будет лезть в мясорубку и вступать в серьезные единоборства»
В команде украинца уверен, что выносливости хватит и на 120 минут матча
16:45
Фото: ФК Полесье
Директор USYK-17 Promotions Сергей Лапин
уверен, что функциональная готовность Александра Усика (19-0, 13 KO) позволит ему провести целый футбольный матч:
Может и больше, если потребуется. Он терпеливый. Будет готов и к дополнительному времени и к пенальти. Если смотреть со стороны безопасности, то ему, конечно, не рекомендуется играть весь матч. Все-таки у него впереди серьезные боксерские поединки.
Смена спортивной деятельности не повлечет за собой потерю боксерской формы?
Почему бы не поиграть в футбол в межсезонье? Ничего страшного в этом нет, кроме, конечно, травм, которые случаются в футболе. Я не думаю, что Александр будет лезть в мясорубку или вступать в серьезные единоборства. Разве что руками себе где-то поможет (смеется). Он достаточно габаритный футболист.
Напомним, что дебют Усика за «Полесье» пришлось отложить.
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