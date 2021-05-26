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Директор «Вильярреала»: «Здорово видеть клуб со скромной историей в финале турнира UEFA»

«Желтая субмарина» сразится с МЮ в решающем поединке Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
12:01
Директор «Вильярреала»: «Здорово видеть клуб со скромной историей в финале турнира UEFA»
Маркос Сенна / Фото - AFP

Директор «Вильярреала» Маркос Сенна рассказал о своих эмоциях от того, что команда сыграет в финале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Слова экс-хавбека «желтой-субмарины» передает официальный сайт UEFA.

Я по-прежнему тесно связан с клубом. Очень здорово видеть клуб с такой скромной историей в финале турнира UEFA. Мы знали, что рано или поздно добьемся успеха.

Теперь я хочу увидеть, как «Вильярреал» выиграет турнир. Честно говоря, чувствую себя таким заведенным, будто это я сыграю в среду вечером!

Мы сразимся с МЮ, клубом с богатой историей и множеством трофеев. Нужно получить удовольствие от этой игры. В то же время это финал, и мы можем рассчитывать на успех.

Нам нечего терять. В Вильярреале все хотят праздника, все ждут матча с гордостью и энтузиазмом. На улицах города можно почувствовать эту атмосферу. Она уникальна!

Финал Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Вильярреал Манчестер Юнайтед

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