Директор «Вильярреала»: «Здорово видеть клуб со скромной историей в финале турнира UEFA»

Маркос Сенна / Фото - AFP

Директор «Вильярреала» Маркос Сенна рассказал о своих эмоциях от того, что команда сыграет в финале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Слова экс-хавбека «желтой-субмарины» передает официальный сайт UEFA.

Теперь я хочу увидеть, как «Вильярреал» выиграет турнир. Честно говоря, чувствую себя таким заведенным, будто это я сыграю в среду вечером!

Мы сразимся с МЮ, клубом с богатой историей и множеством трофеев. Нужно получить удовольствие от этой игры. В то же время это финал, и мы можем рассчитывать на успех.

Нам нечего терять. В Вильярреале все хотят праздника, все ждут матча с гордостью и энтузиазмом. На улицах города можно почувствовать эту атмосферу. Она уникальна!