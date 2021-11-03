Длинная «засуха». Украинские клубы до сих пор ни разу не забили в ЛЧ
В четвертом матче группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» с минимальным счетом уступило «Барселоне» (0:1).
У киевлян до сих пор красуется ноль в графе забитых мячей, а в своей группе они набрали лишь один пункт.
Но и извечные соперники киевлян – донецкий «Шахтера» также пока что не осилили забить ни одного мяча.
У команд на двоих 7 матчей в этом розыгрыше турнира, где они пока что ни разу не смогли поразить ворота соперника.
По пропущенным мячам у украинских грандов также равенство – оба клуба дали соперникам забить в свои ворота по 7 голов. Но у «Шахтера» еще матч с «Реалом» впереди.
Уже сегодня, 3 ноября «горняки» в Испании сыграют с мадридцами на «Сантьяго Бернабеу».
Онлайн трансляция «Реал» – «Шахтер». Начало – в 19:45.
Напомним, авторитетный портал назвал лучшего игрока в составе «Динамо» в матче с «Барселоной».
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