Длинная «засуха». Украинские клубы до сих пор ни разу не забили в ЛЧ

Ситуация складывается не лучшим образом

фото - ФК Динамо

В четвертом матче группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» с минимальным счетом уступило «Барселоне» (0:1).

У киевлян до сих пор красуется ноль в графе забитых мячей, а в своей группе они набрали лишь один пункт.

Но и извечные соперники киевлян – донецкий «Шахтера» также пока что не осилили забить ни одного мяча.

У команд на двоих 7 матчей в этом розыгрыше турнира, где они пока что ни разу не смогли поразить ворота соперника.

По пропущенным мячам у украинских грандов также равенство – оба клуба дали соперникам забить в свои ворота по 7 голов. Но у «Шахтера» еще матч с «Реалом» впереди.

Уже сегодня, 3 ноября «горняки» в Испании сыграют с мадридцами на «Сантьяго Бернабеу».

Онлайн трансляция «Реал» – «Шахтер». Начало – в 19:45.

Напомним, авторитетный портал назвал лучшего игрока в составе «Динамо» в матче с «Барселоной».