«Для меня российского спорта сейчас не существует». Известнейший комментатор «Матч ТВ» сбежал из россии, когда началась война

Александр Шмурнов / Фото: Матч ТВ

Российский комментатор Александр Шмурнов покинул пропагандистский «Матч ТВ» после начала войны россии против Украины. Сейчас он находится в Южной Америке и прокомментировал свое отношение к спорту мордора.

- Безусловно, но я вообще не хочу говорить про российскую власть и давать им определения. Я хочу думать не о своих врагах, а о своих друзьях. Я уверен, что в России люди поставлены в такое неудобное положение, что не могут высказываться и не готовы рисковать своими семьями и жизнями. У меня тоже семья – я боюсь, что они могут пострадать от того, как я себя позиционирую, но моя семья меня в любом случае поддержит.

- Смотрите в последнее время игры вашего любимого «Спартака»?

- Меня это перестало интересовать вообще. Я считаю, что российского спорта сейчас нет, он находится в коме. До тех пор, пока не будет прекращена война и Россия не вернется в международное спортивное сообщество, меня никакие внутренние соревнования не интересуют.

Для меня чемпионат России по футболу всегда был отборочным турниром для еврокубков. Если их нет, то можно и чемпионат не проводить. Можно играть турнир среди молодежи, чтобы пацаны не теряли ориентир в жизни. Профессиональный чемпионат сейчас не существует, меня он не интересует ни одной минуты.