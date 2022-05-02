«Для меня российского спорта сейчас не существует». Известнейший комментатор «Матч ТВ» сбежал из россии, когда началась война
Российский комментатор Александр Шмурнов покинул пропагандистский «Матч ТВ» после начала войны россии против Украины. Сейчас он находится в Южной Америке и прокомментировал свое отношение к спорту мордора.
- Не считаете, что российская власть сама способствует разжиганию ненависти, объявляя предателями всех, кто против войны?
- Безусловно, но я вообще не хочу говорить про российскую власть и давать им определения. Я хочу думать не о своих врагах, а о своих друзьях. Я уверен, что в России люди поставлены в такое неудобное положение, что не могут высказываться и не готовы рисковать своими семьями и жизнями. У меня тоже семья – я боюсь, что они могут пострадать от того, как я себя позиционирую, но моя семья меня в любом случае поддержит.
- Смотрите в последнее время игры вашего любимого «Спартака»?
- Меня это перестало интересовать вообще. Я считаю, что российского спорта сейчас нет, он находится в коме. До тех пор, пока не будет прекращена война и Россия не вернется в международное спортивное сообщество, меня никакие внутренние соревнования не интересуют.
Для меня чемпионат России по футболу всегда был отборочным турниром для еврокубков. Если их нет, то можно и чемпионат не проводить. Можно играть турнир среди молодежи, чтобы пацаны не теряли ориентир в жизни. Профессиональный чемпионат сейчас не существует, меня он не интересует ни одной минуты.
А пока украинцев убивают, предатель анатолий тимощук бурно празднует чемпионство с рашистским «зенитом».