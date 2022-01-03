В ожидании Миколенко. «Эвертон» дома уступил «Брайтону»
«Для Миколенко трансфер – идеален». Экс-президент клуба УПЛ оценил переход украинца в «Эвертон»
Латераль будет выступать на «Гудисон Парк»
10:49
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images
Бывший президент ужгородской «Говерлы» Александр Шуфрич в своем Twitter оценил трансфер украинского защитника Виталия Миколенко в «Эвертон».
«Для Миколенко идеальный трансфер. И чемпионат, и команда».
Напомним, «Эвертон» уже презентовал Миколенко перед фанатами на домашней арене – «Гудисон Парк».