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«Для Миколенко трансфер – идеален». Экс-президент клуба УПЛ оценил переход украинца в «Эвертон»

Латераль будет выступать на «Гудисон Парк»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:49
«Для Миколенко трансфер – идеален». Экс-президент клуба УПЛ оценил переход украинца в «Эвертон»
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Бывший президент ужгородской «Говерлы» Александр Шуфрич в своем Twitter оценил трансфер украинского защитника Виталия Миколенко в «Эвертон».

«Для Миколенко идеальный трансфер. И чемпионат, и команда».

Напомним, «Эвертон» уже презентовал Миколенко перед фанатами на домашней арене – «Гудисон Парк».

Петр Приходько
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Теги

Виталий Миколенко Эвертон

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