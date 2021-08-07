Для презентации Месси ПСЖ арендовал Эйфелеву башню

Аргентинец близок к продолжению карьеры во Франции

Лионель Месси / Фото - Getty Images

Нападающий Лионель Месси близок к переходу в ПСЖ. Игрок подпишет контракт до лета 2023 года.

Парижане уже намерены эффектно представить аргентинца в качестве своего футболиста. Об этом сообщает Lance.

Вице-чемпион Франции арендовал Эйфелеву башню на вторник, 10 августа. Ранее подобной презентации были удостоены лишь два игрока – Златан Ибрагимович и Неймар.

Ранее сообщалось, что в случае перехода Месси в ПСЖ клуб покинет Килиан Мбаппе.