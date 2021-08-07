«Аль-Садд» предложил Месси трехлетний контракт на 1 миллиард евро
Для презентации Месси ПСЖ арендовал Эйфелеву башню
Аргентинец близок к продолжению карьеры во Франции
15:18
Лионель Месси / Фото - Getty Images
Нападающий Лионель Месси близок к переходу в ПСЖ. Игрок подпишет контракт до лета 2023 года.
Парижане уже намерены эффектно представить аргентинца в качестве своего футболиста. Об этом сообщает Lance.
Вице-чемпион Франции арендовал Эйфелеву башню на вторник, 10 августа. Ранее подобной презентации были удостоены лишь два игрока – Златан Ибрагимович и Неймар.
Ранее сообщалось, что в случае перехода Месси в ПСЖ клуб покинет Килиан Мбаппе.
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