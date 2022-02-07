Дмитрий Поворознюк: «Отыграть целый тайм в 34 – непросто»

Дмитрий Поворознюк / Фото - НК Верес

Известный блогер Дмитрий Поворознюк прокомментировал 20 минут, отыгранные за «Верес» в контрольном матче против «Левски» (1:2). Слова полузащитника передает пресс-служба клуба.

Сегодня я сыграл свой первый матч в новом году. Мне понравилось, как мы отыграли во втором тайме.

Я пропустил две первые недели сборов. Потому пока не в оптимальной форме. Очень хочу еще появиться на поле, начать бить по воротам. Сегодня играл роль более оттянутого форварда-плеймейкера. Передо мной стояли задачи переводить мяч на фланги, подключать других игроков к атакам.

По сравнению с прошлым годом – сейчас уже легче войти в игру. Больше опыта. Надо улучшать физическую форму. Сейчас понимаю, что 15 – 20 минут это оптимальное для меня время на поле, чтобы помочь команде. Потому что отыграть весь тайм в 34 – это непросто.