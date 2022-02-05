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«Днепр-1» близок к покупке игрока из Бразилии
Бусанелло играет за «Шапекоэнсе»
Фото: ND Mais
«Днепр-1» ведет переговоры с защитником «Шапекоэнсе» Габриэлем Бусанелло.
Стороны близки к договоренности. Сделка может быть закрыта до конца дня.
Его контракт с клубом рассчитан еще на 1,5 года. Он выступает на позиции левого защитника.
Отметим, что зимой эта позиция в украинской команде просела из-за возвращения Владислава Дубинчака в «Динамо».
На счету Бусанелло 30 матчей и один гол в прошлом сезоне.
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