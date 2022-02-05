«Днепр-1» близок к покупке игрока из Бразилии

Бусанелло играет за «Шапекоэнсе»

Фото: ND Mais

«Днепр-1» ведет переговоры с защитником «Шапекоэнсе» Габриэлем Бусанелло.

Стороны близки к договоренности. Сделка может быть закрыта до конца дня.

Его контракт с клубом рассчитан еще на 1,5 года. Он выступает на позиции левого защитника.

Отметим, что зимой эта позиция в украинской команде просела из-за возвращения Владислава Дубинчака в «Динамо».

На счету Бусанелло 30 матчей и один гол в прошлом сезоне.