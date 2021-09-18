«Днепр-1» дожал «Верес» и прервал трехматчевую победную серию соперника
В восьмом туре украинской Премьер-лиги «Днепр-1» на своем поле минимально переиграл «Верес».
Новичок высшего дивизиона сумел дать бой одному из лидеров чемпионата. До концовки матча ровенцы удерживали нулевую ничью.
Однако подвел команду Сергийчук, заработав прямое удаление. В меньшинстве гости практически сразу пропустили. Победный гол днепрян создали хорваты. Джурасек отдал, Чуже – забил.
«Днепр-1» сравнялся с «Десной» в турнирной таблице. «Верес» прервал трехматчевую победную серию и замыкает первую «восьмерку».
УПЛ, 8 тур
«Днепр-1» – «Верес» 1:0
Гол: Чуже, 78
«Днепр-1»: Кожокару, Кравченко (Лучкевич, 62), Дубинчак, Адамюк, Сваток, Джурасек (Ди Франко, 90), Игнатенко, Гуцуляк (Билл, 62), Пихаленок (Когут, 62), Назаренко (Чуже, 66), Довбык.
«Верес»: Когут, Немчанинов, Мирошник, Солдат, Гончаренко, Кучеров (Петько, 82), Клец (Полюлях, 79), Панасенко (Шестаков, 81), Пасич (Тимофеенко, 79), Пасич (Дахновский, 83), Сергийчук.
Предупреждения: Сваток, Довбык, Джурасек, Адамюк – Тимофиенко
Удаление: Сергийчук
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