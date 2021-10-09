«Металлист 1925» благодаря пенальти одолел «Минай»
«Днепр-1» и «Металлист-1925» сыграли вничью в контрольном матче
Встреча прошла в Приднепровске
9 октября 16:03
Фото: Днепр-1
«Днепр-1» провел спарринг с «Металлистом-1925» во время перерыва на матчи сборных.
Игра прошла в Приднепровске. Днепряне проигрывали, но во втором тайме перевернули ход встречи, однако пропустили в конце матча.
Контрольный матч:
«Днепр-1» – «Металлист-1925» 2:2
Голы: Билл, 70, Русин, 71 – Задерака, 35, Савин, 85
«Днепр-1»: Паст (Кожокару, 46; Юрчук, 69), Кравченко, Нельсон, Логвинов (Ховайко, 90), Дубинчак (Лучкевич, 46), Игнатенко (Адамюк, 46), Гуцуляк, Джурасек (Ди Франко, 46), Чуже, Билл, Русин.
«Металлист-1925»: Шелихов (М. Коваленко, 46), Фабиньо, Ткачук (Шершень, 46), Ченбай (Квакич, 46), Западня, Габелок (Ермаков, 46), Протасов (Ременюк, 67), Задерака, Батюшин (И. Коваленко, 77), Савин, Зубков (Марлисон, 46).
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