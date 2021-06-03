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«Днепр-1» интересуется 19-летним аргентинским защитником

Футболист может оправиться в Украину в аренду
Футбол Украинская Премьер-лига
21:27
«Днепр-1» интересуется 19-летним аргентинским защитником
Фото - Getty Images

Защитник аргентинского «Атлетико Тукуман» Агустин Лагос попал в сферу интересов «Днепра-1», сообщает TyC Sports.

По информации источника, 19-летний игрок может отправиться в аренду в Украину. Также соглашение может содержать пункт о праве выкупа.

Правда, отмечается, что до переговоров пока дело не дошло. Но клуб футболиста уже в курсе о заинтересованности «Днепра-1».

Лагос является воспитанником «Атлетико Тукуман». Футболист провел за первую команду 14 матчей, оформив две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что защитник «Днепра-1» Андрей Цуриков может отправиться в аренду в «Ворсклу».

Сергей Стаднюк
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Теги

СК Днепр-1

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