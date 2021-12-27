Юрченко вернулся в «Зарю»
«Днепр-1» хочет переманить к себе хавбека «Зари»
Команды уже общались по поводу возможного трансфера
Максим Лунев / Фото: Футбол 24
Хавбек «Зари» Максим Лунев интересен «Днепру-1».
Известно, что клубы уже провели переговоры касательно возможного перехода хавбека в днепровский клуб. Результат этих переговоров неизвестен.
23-летний Лунев в нынешнем сезоне провел 10 матчей за «Зарю», в которых забил 1 мяч и сделал 3 голевые передачи.
В турнирной таблице УПЛ «Заря» пока на 4-м месте, «Днепр-1» – 3-й.
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