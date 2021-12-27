Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Днепр-1» хочет переманить к себе хавбека «Зари»

Команды уже общались по поводу возможного трансфера
Футбол Украинская Премьер-лига
19:59
«Днепр-1» хочет переманить к себе хавбека «Зари»
Максим Лунев / Фото: Футбол 24

Хавбек «Зари» Максим Лунев интересен «Днепру-1».

Известно, что клубы уже провели переговоры касательно возможного перехода хавбека в днепровский клуб. Результат этих переговоров неизвестен.

23-летний Лунев в нынешнем сезоне провел 10 матчей за «Зарю», в которых забил 1 мяч и сделал 3 голевые передачи.

В турнирной таблице УПЛ «Заря» пока на 4-м месте, «Днепр-1» – 3-й.

Источник: zaryalg.com Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Заря СК Днепр-1 Максим Лунев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Потенциальный сменщик Миколенко вернулся в «Динамо» из «Днепра-1»
Потенциальный сменщик Миколенко вернулся в «Динамо» из «Днепра-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:55
Довбык переходит в «Динамо»? Известный паблик сделал очевидный намек
Довбык переходит в «Динамо»? Известный паблик сделал очевидный намек
Футбол Украинская Премьер-лига
18:59
Президент «Днепра-1»: «Готов вернуть название «Днепр», но не за ту цену, что выставляют»
Президент «Днепра-1»: «Готов вернуть название «Днепр», но не за ту цену, что выставляют»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:55
Не удивил. Довбык назвал вид спорта, которым занимался в детстве
Не удивил. Довбык назвал вид спорта, которым занимался в детстве
Футбол Украинская Премьер-лига
15:35
Президент «Днепра-1»: «Супряга сделал свой выбор и должен за него отвечать»
Президент «Днепра-1»: «Супряга сделал свой выбор и должен за него отвечать»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:12
Основной хавбек молодежной сборной Украины перебрался в Первую лигу
Основной хавбек молодежной сборной Украины перебрался в Первую лигу
Футбол Первая лига
14:01

Новости: Футбол

Потенциальный сменщик Миколенко вернулся в «Динамо» из «Днепра-1»
Потенциальный сменщик Миколенко вернулся в «Динамо» из «Днепра-1»
Украинская Премьер-лига
20:55
Представители «Вереса» будут общаться с журналистами только на украинском языке
Представители «Вереса» будут общаться с журналистами только на украинском языке
Украинская Премьер-лига
20:47
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
20:05
«Днепр-1» хочет переманить к себе хавбека «Зари»
«Днепр-1» хочет переманить к себе хавбека «Зари»
Украинская Премьер-лига
19:59
В компанию к Яремчуку? Вратарем «Ворсклы» интересуются два португальских клуба
В компанию к Яремчуку? Вратарем «Ворсклы» интересуются два португальских клуба
Украинская Премьер-лига
19:56
Еще один ведущий игрок «Десны» разорвал контракт с клубом – источник
Еще один ведущий игрок «Десны» разорвал контракт с клубом – источник
Украинская Премьер-лига
19:41
Довбык переходит в «Динамо»? Известный паблик сделал очевидный намек
Довбык переходит в «Динамо»? Известный паблик сделал очевидный намек
Украинская Премьер-лига
18:59
Клопп снова пожаловался на календарь АПЛ
Клопп снова пожаловался на календарь АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
18:57
Авторитетное издание назвало 10 лучших тренеров 2021 года. Гвардиола - на 1-м месте
Авторитетное издание назвало 10 лучших тренеров 2021 года. Гвардиола - на 1-м месте
В Европе
17:59
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
42
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
57
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
10
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Все новости