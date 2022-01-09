Защитник «Мариуполя» Чоботенко перейдет в «Днепр-1»
«Днепр-1» купит на позицию Довбыка экс-игрока «Реала»
Но у украинской команды есть конкурент в борьбе за футболиста
09 января 17:42
Марк Гуаль / фото - Alcorcon
«Днепр-1» хочет зимой усилить нападение испанцем Марком Гуалем, сообщает Tercer Equipo.
25-летний форвард на данный момент является свободным агентом после того, как разорвал свой контракт с «Алькорконом» из Сегунды.
По информации источника, днепровский клуб уже сделал игроку финансово выгодное предложение.
Но у украинской команды есть конкурент в борьбе за игрока – нападающим также всерьез интересуется краковская «Висла».
До этого футболист всю карьеру провел на родине, играя за испанские «Сарагосу», «Жирону», а также за вторые команды «Севильи», «Эспаньола» и «Реала».
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