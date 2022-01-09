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«Днепр-1» купит на позицию Довбыка экс-игрока «Реала»

Но у украинской команды есть конкурент в борьбе за футболиста
Футбол Украинская Премьер-лига
09 января 17:42
«Днепр-1» купит на позицию Довбыка экс-игрока «Реала»
Марк Гуаль / фото - Alcorcon

«Днепр-1» хочет зимой усилить нападение испанцем Марком Гуалем, сообщает Tercer Equipo.

25-летний форвард на данный момент является свободным агентом после того, как разорвал свой контракт с «Алькорконом» из Сегунды.

По информации источника, днепровский клуб уже сделал игроку финансово выгодное предложение.

Но у украинской команды есть конкурент в борьбе за игрока – нападающим также всерьез интересуется краковская «Висла».

До этого футболист всю карьеру провел на родине, играя за испанские «Сарагосу», «Жирону», а также за вторые команды «Севильи», «Эспаньола» и «Реала».

Напомним, «Днепр-1» приобретет защитника «Мариуполя».

Павел Харченко
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СК Днепр-1

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