«Днепр-1» купит на позицию Довбыка экс-игрока «Реала»
«Днепр-1» может подписать защитника из Аргентины
Вега является свободным агентом
10 января 11:52
Фото: Унион
Защитник Федерико Вега может оказаться в УПЛ.
В услугах 28-летнего игрока заинтересован «Днепр-1», сообщает телеграм-канал «Днепрянин».
На данный момент Вега является свободным агентом. Последней командой защитника был бельгийский «Унион» из Второго дивизиона, который он покинул в декабре.
Также он играл в Сегунде за «Мурсию» и «Алькоркон».
В «Днепр-1» также может перейти лидер «Мариуполя».
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