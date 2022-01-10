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«Днепр-1» может подписать защитника из Аргентины

Вега является свободным агентом
Футбол Украинская Премьер-лига
10 января 11:52
«Днепр-1» может подписать защитника из Аргентины
Фото: Унион

Защитник Федерико Вега может оказаться в УПЛ.

В услугах 28-летнего игрока заинтересован «Днепр-1», сообщает телеграм-канал «Днепрянин».

На данный момент Вега является свободным агентом. Последней командой защитника был бельгийский «Унион» из Второго дивизиона, который он покинул в декабре.

Также он играл в Сегунде за «Мурсию» и «Алькоркон».

В «Днепр-1» также может перейти лидер «Мариуполя».

Андрей Усмонов
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