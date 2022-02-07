«Днепр-1» на год арендует бразильского защитника

Бусанелло согласился играть в Украине

Фото: Globo

«Днепр-1» арендует защитника «Шапекоэнсе» Габриэля Бусанелло.

Аренда будет рассчитана на один год с правом выкупа. За это днепряне заплатят 170 тысяч евро.

Сумма выкупа будет составлять 600 тысяч евро. При этом 10% прав на игрока принадлежат ему самому.

К «Днепру-1» Бусанелло должен присоединиться уже в ближайшее время.

В прошлом году он провел 30 матчей в чемпионате Бразилии, забив один гол и сделав один ассист.