Лидер «Мариуполя» подтвердил переход в «Днепр-1»
«Днепр-1» на год арендует бразильского защитника
Бусанелло согласился играть в Украине
14:48
Фото: Globo
«Днепр-1» арендует защитника «Шапекоэнсе» Габриэля Бусанелло.
Аренда будет рассчитана на один год с правом выкупа. За это днепряне заплатят 170 тысяч евро.
Сумма выкупа будет составлять 600 тысяч евро. При этом 10% прав на игрока принадлежат ему самому.
К «Днепру-1» Бусанелло должен присоединиться уже в ближайшее время.
В прошлом году он провел 30 матчей в чемпионате Бразилии, забив один гол и сделав один ассист.
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