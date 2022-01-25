Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Днепр-1» намерен выкупить игроков у «Динамо» и «Шахтера»

Днепряне будут вести переговоры с грандами УП в конце сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
08:26
«Днепр-1» намерен выкупить игроков у «Динамо» и «Шахтера»
Даниил Игнатенко / Фото: Днепр-1

«Днепр-1» намерен выкупить защитника Никиту Кравченко и полузащитника Даниила Игнатенко, которые сейчас выступают в днепровском клубе на правах аренды. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв».

Кравченко принадлежит «Динамо», а Игнатенко – «Шахтеру».

«Днепр-1» будет вести переговоры по выкупу этих игроков в конце сезона.

У Кравченко 4 голевые передачи в первой части сезона УПЛ, у Игнатенко – 3 гола.

Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Данил Игнатенко СК Днепр-1

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Довбык стал самым высокооплачиваемым игроком «Днепра-1»
Довбык стал самым высокооплачиваемым игроком «Днепра-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:36
Йовичевич: «Иногда складывается впечатление, что в «Днепре-1» тренер не нужен»
Йовичевич: «Иногда складывается впечатление, что в «Днепре-1» тренер не нужен»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 22:04
«Это позитывный момент». Йовичевич – об интересе к Довбыку со стороны других клубов
«Это позитывный момент». Йовичевич – об интересе к Довбыку со стороны других клубов
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 21:01
Скаут назвал главную преграду трансферу Довбыка за рубеж
Скаут назвал главную преграду трансферу Довбыка за рубеж
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 18:02
«Днепр-1» в составе 27-ми игроков отправился в Турцию
«Днепр-1» в составе 27-ми игроков отправился в Турцию
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 13:55
Йовичевич: «Днепр-1» должен быть активным на трансферном рынке»
Йовичевич: «Днепр-1» должен быть активным на трансферном рынке»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 января 22:36

Новости: Футбол

Конкурент Яремчука пропустит ближайшие матчи «Бенфики»
Конкурент Яремчука пропустит ближайшие матчи «Бенфики»
Украинские легионеры
09:35
74-летний Ходжсон возглавит клуб АПЛ, который уволил Раньери
74-летний Ходжсон возглавит клуб АПЛ, который уволил Раньери
Премьер-Лига (Англия)
09:20
Возвращение Эриксена в АПЛ ожидается 26-го января
Возвращение Эриксена в АПЛ ожидается 26-го января
Премьер-Лига (Англия)
09:00
Довбык стал самым высокооплачиваемым игроком «Днепра-1»
Довбык стал самым высокооплачиваемым игроком «Днепра-1»
Украинская Премьер-лига
08:36
«Днепр-1» намерен выкупить игроков у «Динамо» и «Шахтера»
«Днепр-1» намерен выкупить игроков у «Динамо» и «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
08:26
«Барселона» сделает Дембеле последнее предложение
«Барселона» сделает Дембеле последнее предложение
Примерa (Испания)
08:18
В давке перед матчем Кубка Африки Камерун – Коморы погибли 7 человек
В давке перед матчем Кубка Африки Камерун – Коморы погибли 7 человек
В мире
07:59
«С нами обращаются как с людьми второго сорта». Главный тренер сборной Малави – об организации Кубка Африки
«С нами обращаются как с людьми второго сорта». Главный тренер сборной Малави – об организации Кубка Африки
В мире
07:52
Судаков: «Де Дзерби всем дает шанс выйти на поле – при Каштру такого не было»
Судаков: «Де Дзерби всем дает шанс выйти на поле – при Каштру такого не было»
Украинская Премьер-лига
07:45
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
2
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости