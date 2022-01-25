«Днепр-1» намерен выкупить игроков у «Динамо» и «Шахтера»

Днепряне будут вести переговоры с грандами УП в конце сезона

Даниил Игнатенко / Фото: Днепр-1

«Днепр-1» намерен выкупить защитника Никиту Кравченко и полузащитника Даниила Игнатенко, которые сейчас выступают в днепровском клубе на правах аренды. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв».

Кравченко принадлежит «Динамо», а Игнатенко – «Шахтеру».

«Днепр-1» будет вести переговоры по выкупу этих игроков в конце сезона.

У Кравченко 4 голевые передачи в первой части сезона УПЛ, у Игнатенко – 3 гола.

Турнирная таблица УПЛ.