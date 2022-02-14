«Днепр» одержал уверенную выездную победу над «Тернополем»
«Днепр-1» объявил о переходе бразильского защитника
Бузанелло будет играть в УПЛ
14 февраля 15:33
Фото: Днепр-1
«Днепр-1» объявил через свой сайт об аренде защитника Габриэла Бузанелло.
Он арендован на год с правом выкупа. В новой команде он взял себе 6 номер.
До этого бразилец играл за «Шапекоэнсе» в чемпионате Бразилии. В прошлом сезоне на его счету 23 матчей, один гол и два ассиста.
Также он успел провести один матч в этом сезоне.
Кроме того, «Днепр-1» подпишет защитника «Мариуполя».