«Днепр-1» переиграл «Мариуполь» благодаря голам Довбыка и Назаренко

Подопечные Йовичевича пока не проигрывают в текущем сезоне

Фото - СК Днепр-1

В третьем туре украинской Премьер-лиги «Днепр-1» дома переиграл «Мариуполь».

Уже к середине первого тайма хозяева добились комфортного преимущества в два мяча. Отличились Довбык и Назаренко.

После перерыва «азовцам» удалось несколько выровнять игру. Однако количества созданных моментов хватило только на гол престижа в исполнении Вьюнника. Сразу после него вторую желтую заработал Драмбаев.

«Днепр-1» набрал уже семь очков в турнирной таблице. «Мариуполь» пока добыл только один пункт.

УПЛ, 3 тур

«Днепр-1» – «Мариуполь» 2:1

Голы: Довбык, 14, Назаренко, 30 – Вьюнник, 77

«Днепр-1»: Паст, Сваток, Дубинчак, Адамюк, Кравченко, Ди Франко (Игнатенко, 66), Джурасек, Чуже, Пихаленок (Когут, 72), Назаренко (Русин, 72), Довбик.

«Мариуполь»: Кудрик, Мампасси, Стасюк, Чоботенко, Петерман (Клименко, 63), Топалов (Микитишин, 67), Шостак, Горбунов (Вьюнник, 63), Плакса (Хромей, 46), Микицей (Драмбаев, 46), Кулаков.

Предупреждения: Кравченко – Драмбаев, Мампасси

Удаление: Драмбаев