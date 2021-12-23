«Днепр-1» подпишет полноценный контракт с бразильцем

Билл будет выкуплен у «Фламенго»

Фото: Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Билл станет полноценным игроком команды. На данный момент он играет в аренде из «Фламенго». Сумма выкупа составляла 500 тысяч евро.

Однако «Днепр-1» сумел сбить цену до 450 тысяч. О переходе вскоре будет объявлено. Билл подпишет контракт с украинским клубом на 5 лет.

В этом сезоне он забил свой первый мяч за команду. На его счету 11 матчей в УПЛ.