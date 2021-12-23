Экс-игрок «Днепра» рассказал о махинациях с зарплатами в клубе: «Бывший бухгалтер забирала деньги себе»
«Днепр-1» подпишет полноценный контракт с бразильцем
Билл будет выкуплен у «Фламенго»
Фото: Днепр-1
Полузащитник «Днепра-1» Билл станет полноценным игроком команды. На данный момент он играет в аренде из «Фламенго». Сумма выкупа составляла 500 тысяч евро.
Однако «Днепр-1» сумел сбить цену до 450 тысяч. О переходе вскоре будет объявлено. Билл подпишет контракт с украинским клубом на 5 лет.
В этом сезоне он забил свой первый мяч за команду. На его счету 11 матчей в УПЛ.