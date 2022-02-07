«Днепр-1» пополнится хавбеком из Лиги 1, двумя бразильцами и защитником «Мариуполя»

Фото - СК Днепр-1

«Днепр-1» зимой усилится двумя бразильцами и полузащитником из французской Лиги 1. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live». Кроме того, в команду Игора Йовичевича перейдет защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко.

Кто он? Я думаю, в ближайшее время мы узнаем, если подпишут этого футболиста. Также берут двух бразильцев. Это Габриэль Бусанелло – левый защитник «Шапекоэнсе». Аренда с правом выкупа. Это квалифицированный футболист и он должен создать конкуренцию Вантуху.

По поводу другого бразильца. Это Фелипе Пирес из португальского «Морейренше». Это правый вингер и здесь прямая покупка. В ближайшее время будет объявлено о трансфере этого футболиста.

До окончания трансферного окна, я думаю, что будут финализированы все моменты, и эти три футболиста могут выступать в составе «Днепра-1». Кроме того, Чоботенко уже подписал предварительный контракт с «Днепром-1». То есть, через полгода у него заканчивается соглашение с «Мариуполем» и он станет полноценным игроком «Днепра-1».

Но сейчас ведутся переговоры о том, чтобы Чоботенко уже зимой переехал из Мариуполя в Днепр. «Днепр-1» предложил определенную компенсацию, чтобы не тянуть эти полгода, а уже сейчас его забрать. Насколько я понимаю, предложили 100 тысяч за этого футболиста «Мариуполю», но азовцы еще не ответили.