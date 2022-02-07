Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Салернитана - Специя 2:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Эспаньол 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Уотфорд -:- Запланирован
21:45 Ньюкасл - Эвертон -:- Запланирован
22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Саутгемптон -:- Запланирован
21:45 Манчестер Сити - Брентфорд -:- Запланирован
матч-центр

«Днепр-1» пополнится хавбеком из Лиги 1, двумя бразильцами и защитником «Мариуполя»

Клуб УПЛ еще далеко не закончил работу на трансферном рынке
Футбол Украинская Премьер-лига
07 февраля 23:13
«Днепр-1» пополнится хавбеком из Лиги 1, двумя бразильцами и защитником «Мариуполя»
Фото - СК Днепр-1

«Днепр-1» зимой усилится двумя бразильцами и полузащитником из французской Лиги 1. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live». Кроме того, в команду Игора Йовичевича перейдет защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко.

«Днепр-1» существенно усиливается. На данном этапе «Днепр-1» ведет переговоры с опорным хавбеком, ныне выступающим во французской Лиге 1. Пока это еще не финализированный процесс, но вполне возможно, что опорный хавбек из Лиги 1 переедет выступать в «Днепре-1».

Кто он? Я думаю, в ближайшее время мы узнаем, если подпишут этого футболиста. Также берут двух бразильцев. Это Габриэль Бусанелло – левый защитник «Шапекоэнсе». Аренда с правом выкупа. Это квалифицированный футболист и он должен создать конкуренцию Вантуху.

По поводу другого бразильца. Это Фелипе Пирес из португальского «Морейренше». Это правый вингер и здесь прямая покупка. В ближайшее время будет объявлено о трансфере этого футболиста.

До окончания трансферного окна, я думаю, что будут финализированы все моменты, и эти три футболиста могут выступать в составе «Днепра-1». Кроме того, Чоботенко уже подписал предварительный контракт с «Днепром-1». То есть, через полгода у него заканчивается соглашение с «Мариуполем» и он станет полноценным игроком «Днепра-1».

Но сейчас ведутся переговоры о том, чтобы Чоботенко уже зимой переехал из Мариуполя в Днепр. «Днепр-1» предложил определенную компенсацию, чтобы не тянуть эти полгода, а уже сейчас его забрать. Насколько я понимаю, предложили 100 тысяч за этого футболиста «Мариуполю», но азовцы еще не ответили.

Ранее Чоботенко подтвердил, что перейдет в «Днепр-1».

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

СК Днепр-1 Игорь Цыганык Мариуполь

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Днепр-1» на год арендует бразильского защитника
«Днепр-1» на год арендует бразильского защитника
Футбол Примерa (Испания)
07 февраля 14:48
Лидер «Мариуполя» подтвердил переход в «Днепр-1»
Лидер «Мариуполя» подтвердил переход в «Днепр-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
07 февраля 13:11
Йовичевич: «Боюсь потерять Довбика. Он – топ»
Йовичевич: «Боюсь потерять Довбика. Он – топ»
Футбол Украинская Премьер-лига
07 февраля 10:13
Йовичевич: «Мечта – быть чемпионом Украины, но к этому долгий путь»
Йовичевич: «Мечта – быть чемпионом Украины, но к этому долгий путь»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 февраля 14:38
«Днепр-1» разгромил многострадального соперника украинских команд
«Днепр-1» разгромил многострадального соперника украинских команд
Футбол Украинская Премьер-лига
05 февраля 18:34
Легионер «Днепра-1»: «Чемпионат Украины – очень силен»
Легионер «Днепра-1»: «Чемпионат Украины – очень силен»
Футбол Украинская Премьер-лига
05 февраля 15:53

Новости: Футбол

«Атлетик» одержал волевую победу над «Эспаньолом» и вплотную приблизился к «Вильярреалу» и «Сосьедаду»
«Атлетик» одержал волевую победу над «Эспаньолом» и вплотную приблизился к «Вильярреалу» и «Сосьедаду»
Примерa (Испания)
07 февраля 23:53
«Специя» без Коваленко благодаря двум пенальти ушла от поражения аутсайдеру Серии А
«Специя» без Коваленко благодаря двум пенальти ушла от поражения аутсайдеру Серии А
Серия А (Италия)
07 февраля 23:42
«Днепр-1» пополнится хавбеком из Лиги 1, двумя бразильцами и защитником «Мариуполя»
«Днепр-1» пополнится хавбеком из Лиги 1, двумя бразильцами и защитником «Мариуполя»
Украинская Премьер-лига
07 февраля 23:13
«Бенфика» без Яремчука переиграла «Тонделу», но ей еще далеко до конкурентов
«Бенфика» без Яремчука переиграла «Тонделу», но ей еще далеко до конкурентов
Украинские легионеры
07 февраля 22:50
Йовичевич считает, что защитник «Динамо» способен заменить Дубинчака в «Днепре-1»
Йовичевич считает, что защитник «Динамо» способен заменить Дубинчака в «Днепре-1»
Украинская Премьер-лига
07 февраля 22:29
Суркис: «Ощущение, что большинство клубов УПЛ распустили бы женские команды ради U-21»
Суркис: «Ощущение, что большинство клубов УПЛ распустили бы женские команды ради U-21»
Украинская Премьер-лига
07 февраля 22:05
Бывший игрок «Шахтера» и еще один бразилец МЮ подхватили коронавирус
Бывший игрок «Шахтера» и еще один бразилец МЮ подхватили коронавирус
Премьер-Лига (Англия)
07 февраля 21:39
«Полесье» без Усика ушло от поражения «Черноморцу» после гола Цитаишвили и выиграло по пенальти
«Полесье» без Усика ушло от поражения «Черноморцу» после гола Цитаишвили и выиграло по пенальти
Украинская Премьер-лига
07 февраля 21:09
Гусев: «От Витиньо ждут такой игры, какую он сейчас показывает»
Гусев: «От Витиньо ждут такой игры, какую он сейчас показывает»
Украинская Премьер-лига
07 февраля 20:53
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
1
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
19
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
7
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
9
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Лопес: «Хотел бы я покинуть этот мир и никогда больше не возвращаться»
Лопес: «Хотел бы я покинуть этот мир и никогда больше не возвращаться»
Бокс Профессиональный бокс
04 февраля 20:55
Все новости