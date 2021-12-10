В Днепре показали как завершается реконструкция современной легкоатлетической арены. Видео
«Днепр-1» пытается выкупить бразильского игрока за полцены
Аренда Билла завершается в конце года
Фото: Днепр-1
Полузащитник «Днепра-1» Билл может подписать полноценный контракт с командой.
Права на игрока принадлежат «Фламенго». Украинский клуб ведет переговоры о выкупе футболиста. Аренда завершается в конце месяца.
Сумма выкупа составляет 900 тысяч евро, однако «Днепр-1» хочет сбить цену. Днепряне готовы заплатить 450 тысяч, сообщает Jornal o Dia.
Билл отыграл за «Днепр-1» 15 матчей. Результативным действиями он не отметился.
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