«Днепр-1» подписал длительный контракт с бразильским вингером
«Днепр-1» рассматривает трансфер игрока из чемпионата Франции
Он может сменить Игнатенко
Фото: AFP
«Днепр-1» в ближайшее время усилит линию полузащиты.
На позицию Даниила Игнатенко, который ушел в «Бордо», клуб рассматривает трех футболистов. Один из них выступает в чемпионате Франции.
Это сенегалец Дион Лопи из «Реймса». За него запросят не менее 1,5 миллиона евро. К клубу он присоединился в 2020-м году.
Среди кандидатов также еще один иностранец и один украинец.
Отметается, что этот трансфер станет последним для команды зимой.
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