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«Днепр-1» рассматривает трансфер игрока из чемпионата Франции

Он может сменить Игнатенко
Футбол Украинская Премьер-лига
17:10
«Днепр-1» рассматривает трансфер игрока из чемпионата Франции
Фото: AFP

«Днепр-1» в ближайшее время усилит линию полузащиты.

На позицию Даниила Игнатенко, который ушел в «Бордо», клуб рассматривает трех футболистов. Один из них выступает в чемпионате Франции.

Это сенегалец Дион Лопи из «Реймса». За него запросят не менее 1,5 миллиона евро. К клубу он присоединился в 2020-м году.

Среди кандидатов также еще один иностранец и один украинец.

Отметается, что этот трансфер станет последним для команды зимой.

Источник: Телеграмм-канал "Днепрянин" Андрей Усмонов
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