«Днепр-1» разгромил многострадального соперника украинских команд
В заключительном контрольном матче на первом сборе «Днепр-1» разгромил «Спартак» из Суботицы.
На перерыв подопечные Игора Йовичевича ушли при минимальном преимуществе. Его команде обеспечил гол Назаренко.
Во втором тайме «Днепр-1» добил соперника. Забитыми мячами отличились Довбык и Гуцуляк.
Ранее «Спартак» уступил «Заре» (2:3) и был разгромлен «Вересом» (0:4).
Контрольный матч
«Днепр-1» – «Спартак» Суботица 3:0
Гол: Назаренко, 36, Довбык, 48, Гуцуляк, 75
«Днепр-1» (до 59-й минуты): Кожокару, Адамюк, Нельсон, Лучкевич, Вантух, Соловьев, Рубчинский, Пихаленок (кап), Ярмолюк, Назаренко, Довбык.
«Днепр-1» (конец матча): Кинарейкин, Чалый, Сваток, Кравченко, Демиденко. Соловьев (Кивинда, 73), Джурасек, Билл, Когут, Гуцуляк, Гуаль.
«Спартак»: Дублянич, Томашкович (Джурасович, 46), Милошевич (Десница, 73), Филиппович, Жюль, Видакович (Симин, 71) , Шимура, Милутинович (Чейич, 55), Михайлович, Рошевич (Щепанович, 53), Райович.
Предупреждение: Чейич
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