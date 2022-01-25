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«Днепр-1» с трудом добрался на сбор в Турцию

Причина в погодных условиях
Футбол Украинская Премьер-лига
16:13
«Днепр-1» с трудом добрался на сбор в Турцию
Фото - СК Днепр-1

«Днепр-1» не без приключений добрался на зимний сбор в Турцию. Об этом сообщил полузащитник Валерий Лучкевич в эфире Футбол NEWS.

У нас была хорошая, встряхивающая тренировка. Настроение хорошее, все отлично, работаем дальше.

Конечно, добираться на сборы не так, как запланировали, было неприятно, но в связи с погодными условиями немного изменили планы. Мы уже здесь, значит все позади. Так что работаем в том режиме, в котором планировали.

Ранее нападающий Артем Довбык стал самым высокооплачиваемым игроком «Днепра-1».

Сергей Стаднюк
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Теги

СК Днепр-1 Валерий Лучкевич

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