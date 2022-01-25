«Днепр-1» с трудом добрался на сбор в Турцию

Фото - СК Днепр-1

«Днепр-1» не без приключений добрался на зимний сбор в Турцию. Об этом сообщил полузащитник Валерий Лучкевич в эфире Футбол NEWS.

Конечно, добираться на сборы не так, как запланировали, было неприятно, но в связи с погодными условиями немного изменили планы. Мы уже здесь, значит все позади. Так что работаем в том режиме, в котором планировали.