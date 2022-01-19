Защитник «Днепра-1»: «У нас был целый месяц отпуска, чувствуем себя полными энергии»
«Днепр-1» сделал предложение польскому защитнику
За него готовы заплатить полмиллиона евро
Фото: slasknet.com
«Днепр-1» начал переговоры с защитником «Шленска» Патриком Янасиком.
За 24-летнего игрока готовы заплатить до 500 тысяч евро, сообщает Meczyki. Он выступает на позиции правого защитника. Его контракт с польским клубом рассчитан до 2024-го года.
К команде Янасик присоединился два года назад. В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей и один забитый мяч. «Шленск» идет 10-м в чемпионате Польши.
В январе «Днепр-1» уже подписал одного испанца и арендовал игрока «Динамо».
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