«Днепр-1» сделал предложение польскому защитнику

За него готовы заплатить полмиллиона евро

Фото: slasknet.com

«Днепр-1» начал переговоры с защитником «Шленска» Патриком Янасиком.

За 24-летнего игрока готовы заплатить до 500 тысяч евро, сообщает Meczyki. Он выступает на позиции правого защитника. Его контракт с польским клубом рассчитан до 2024-го года.

К команде Янасик присоединился два года назад. В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей и один забитый мяч. «Шленск» идет 10-м в чемпионате Польши.

В январе «Днепр-1» уже подписал одного испанца и арендовал игрока «Динамо».