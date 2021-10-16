«Днепр-1» справился с «Колосом» и вернулся в тройку лидеров УПЛ

Довбык удивил элегантным исполнением штрафного

Фото - СК Днепр-1

В 11-м туре украинской Премьер-лиги «Днепр-1» в родных стенах переиграл «Колос».

Хозяева решили вопрос еще в первом тайме. Счет открыл Игнатенко, а удвоил Довбык элегантным ударом со штрафного.

После перерыва днепряне продолжили оказывать давление на соперника. Однако уже не результативно.

«Днепр-1» вернул себе третью строчку в турнирной таблице. Однако обойти подопечных Игора Йовичевича еще может «Ворскла». Количество матчей «Колоса» соответствует числу очков и месту в табеле о рангах.

УПЛ, 11 тур

«Днепр-1» – «Колос» 2:0

Голы: Игнатенко, 23, Довбык, 38

«Днепр-1»: Кожокару, Логинов, Дубинчак, Кравченко, Сваток, Пихаленок (Билл, 90), Игнатенко, Назаренко (Чуже, 74), Гуцуляк (Ярмолюк, 85), Джурасек (Ди Франко, 73), Довбык.

«Колос»: Фесюн, Ром, Павловец, Черноморец (Гавриш, 82), Новак, Задоя (Милько, 59), Чурко, Ильин (Сантос, 82), Богданов, Костышин (Велетень, 62), Ренан Абнер (Лысенко, 46).

Предупреждения: Джурасек, Дубинчак, Игнатенко – Богданов, Лысенко