«Днепр-1» с трудом добрался на сбор в Турцию
«Днепр-1» сыграет со «Спартаком» в последней игре сборов в Турции
Подопечные Йовичевича уже встречались с этим соперником
фото - СК Днепр-1
«Днепр-1» проводит первый зимний сбор в Турции.
Последним соперником днепрян станет сербский «Спартак», сообщает клубная пресс-служба.
Игра пройдет 5-го февраля. Перед этим подопечных Йовичевича ждут еще две контрольные встречи: с болгарским «Берое» 28-го января и с черногорским «Дечичем» 4 февраля.
Украинский клуб уже встречался со «Спартаком» в прошлом году на сборах. Игра тогда закончилась минимальной ничьей 1:1.
Напомним, Довбык стал самым высокооплачиваемым игроком «Днепра-1».
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