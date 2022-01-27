«Днепр-1» сыграет со «Спартаком» в последней игре сборов в Турции

Подопечные Йовичевича уже встречались с этим соперником

фото - СК Днепр-1

«Днепр-1» проводит первый зимний сбор в Турции.

Последним соперником днепрян станет сербский «Спартак», сообщает клубная пресс-служба.

Игра пройдет 5-го февраля. Перед этим подопечных Йовичевича ждут еще две контрольные встречи: с болгарским «Берое» 28-го января и с черногорским «Дечичем» 4 февраля.

Украинский клуб уже встречался со «Спартаком» в прошлом году на сборах. Игра тогда закончилась минимальной ничьей 1:1.

Напомним, Довбык стал самым высокооплачиваемым игроком «Днепра-1».