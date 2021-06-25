«Днепр-1» усилится еще одним игроком «Динамо»

Следом за Русиным в расположение днепрян прибыл Кравченко

Никита Кравченко / Фото: dynamo.kiev.ua

«Днепр-1» продолжает работу на трансферном рынке.



В расположение днепрян прибыл полузащитник киевского «Динамо» Никита Кравченко, который, который прошлый сезон провел в аренде в составе «Колоса». Вероятно, Кравченко будет выступать в новом коллективе на правах аренды.

Кравченко может стать очередным новичком днепрян после Невена Джурасека, Валерия Лучкевича, Назария Русина и защитника «Шахтера» Александра Пихаленка, переговоры по трансферу с «горняками» которого еще не завершены.

Напомним, что лидер «Днепра-1» может продолжить карьеру в чемпионате Греции.